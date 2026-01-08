Incendio a Chieri | fiamme sul tetto della pizzeria spente dai vigili del fuoco
Un incendio si è sviluppato questa sera a Chieri, in via Andezeno, poco prima delle 19. Le fiamme hanno interessato il tetto di una pizzeria; tempestivamente, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.
Un incendio si è sviluppato questo sera, giovedì 8 gennaio, poco prima delle 19, a Chieri, precisamente in via Andezeno. Sul posto si trovano carabinieri e i vigili del fuoco di Chieri e Riva presso Chieri. Le operazioni di spegnimento si sono concluse con successo nel giro di poche decine di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
