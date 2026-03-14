Fulvio Macciardi confermato nel Cda di Opera Europa

Fulvio Macciardi è stato confermato nel consiglio di amministrazione di Opera Europa. È il sovrintendente e direttore artistico del Teatro di San Carlo di Napoli. La sua presenza nel consiglio è stata ufficialmente approvata e resterà in carica per il prossimo mandato. La decisione è stata comunicata durante l’ultima riunione dell’organizzazione.

Il sovrintendente e direttore artistico del Teatro di San Carlo di Napoli, Fulvio Adamo Macciardi, è stato confermato nel Consiglio di Amministrazione di Opera Europa, la principale rete di teatri e festival lirici del Continente che riunisce più di 240 istituzioni operistiche e compagnie di balletto provenienti da 44 Paesi. L’elezione è avvenuta oggi durante la conferenza di primavera dell’organizzazione, in corso in questi giorni ad Amsterdam, ospitata dalla Dutch National Opera nell’ambito dell’ Opera Forward Festival. L’incontro riunisce sovrintendenti, direttori artistici, compositori, registi e professionisti del settore per un confronto internazionale sulle prospettive dell’opera contemporanea e sui modelli di sviluppo delle istituzioni liriche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Napoli, intervista a Fulvio Adamo Macciardi: «San Carlo? Sul podio un italiano»Vuole riportare sul podio, al San Carlo, come direttore principale un italiano o comunque un «superspecialista» del repertorio nazionale, a partire... Uccise i suoceri a colpi d’ascia e ferì la moglie: confermato l’ergastolo per Fulvio BauleLa Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo nei confronti di Fulvio Baule, il 43enne sardo che il 26 febbraio del 2022 uccise a... Approfondimenti e contenuti su Fulvio Macciardi Argomenti discussi: Immortale Donizetti, a Napoli la ''Lucia di Lammermoor''. Macciardi confermato nel board di Opera EuropaOpera Europa si distingue come piattaforma di riferimento per il settore lirico europeo, promuovendo lo scambio di idee e modelli di sviluppo tra le realtà più importanti del settore. La conferenza di ... it.blastingnews.com Sovrintendente del teatro San Carlo confermato nel board di Opera EuropaIl sovrintendente e direttore artistico del Teatro di San Carlo di Napoli, Fulvio Adamo Macciardi, è stato confermato come membro del Consiglio di Amministrazione di Opera Europa, la principale rete d ... ansa.it