Uccise i suoceri a colpi d'ascia e ferì la moglie | confermato l'ergastolo per Fulvio Baule

La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo per Fulvio Baule, il 43enne sardo che il 26 febbraio 2022 ha ucciso i suoceri a colpi d’ascia e ha ferito gravemente la moglie. La decisione chiude un procedimento iniziato dopo la terribile nottata in cui l’uomo ha scatenato il suo gesto violento. Ora Baule dovrà rimanere in carcere a vita.

Uccise i suoceri a Porto Torres, confermato l'ergastolo per Fulvio Baule; Duplice omicidio con l'accetta a Porto Torres: ergastolo confermato per Fulvio Baule

