FOTO | Roman Reigns consegna pizze ai bambini malati in ospedale durante le feste
Il Tribal Chief della WWE ha trascorso parte delle vacanze natalizie con un gesto di solidarietà, portando personalmente pizze ai piccoli pazienti ricoverati Il post del ristorante che ha commosso i fan. Roman Reigns non compare in WWE da Survivor Series: WarGames dello scorso novembre, ma il tempo lontano dal ring non gli ha impedito di fare la differenza. A due giorni da Natale, il campione è stato avvistato mentre consegnava pizze ai bambini ricoverati in un ospedale locale, un gesto che ha fatto rapidamente il giro del web. A raccontare l’accaduto è stato Mimi’s Ravioli, un ristorante della zona che ha pubblicato una foto di Reigns su Instagram insieme a un messaggio di profonda ammirazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
