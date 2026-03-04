Solidarietà l’associazione Il Volo dona 30 Inbook ai bambini ricoverati in Pediatria
L’associazione Il Volo ha donato 30 Inbook ai bambini ricoverati in Pediatria, con l’obiettivo di offrire loro un supporto attraverso la lettura. L’iniziativa mira a rendere più piacevole il soggiorno in ospedale, utilizzando i libri come strumento di intrattenimento e inclusione. La consegna è avvenuta nelle strutture pediatriche, coinvolgendo i piccoli pazienti e il personale medico.
I libri tradotti in simboli sono stati acquistati grazie a un contributo di 1.500 euro La lettura come strumento di cura e inclusione, capace di superare le barriere della malattia e della disabilità. Mercoledì 4 i reparti pediatrici dell’ospedale di Cona hanno ricevuto in dono una trentina di Inbook, libri tradotti in simboli per facilitare la comunicazione e la comprensione nei bambini con difficoltà cognitive, linguistiche o motorie. Il progetto si inserisce nel solco della comunicazione aumentativa alternativa, pratica che utilizza simboli e strategie per compensare deficit comunicativi temporanei o permanenti. Grazie a questi testi i piccoli pazienti potranno riconoscersi nei personaggi e comunicare le proprie emozioni durante il percorso di degenza. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
