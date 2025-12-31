Scontro tra due auto e una microcar nel Palermitano sulla SS 113 | sei feriti

Un incidente sulla SS 113 nel Palermitano ha coinvolto due auto e una microcar, causando il ferimento di sei persone. L'incidente si è verificato nel tratto che collega Palermo a Villabate e Ficarazzi. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e prestare assistenza ai feriti. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Sei persone sono rimaste ferite in uno scontro tra due automobili e una microcar sulla Statale 113, nel tratto che da Palermo porta a Villabate e Ficarazzi. Gli automobilisti sono stati trasferiti in diversi ospedali, uno di loro è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, ambulanze del 118 e la polizia municipale di Palermo. Sono scattati i soccorsi e la strada. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scontro tra due auto e una microcar nel Palermitano sulla SS 113: sei feriti Leggi anche: Scontro tra un furgone e due auto sulla Ss 106, un morto e tre feriti Leggi anche: Scontro tra furgone e due auto sulla Ss 106, un morto e tre feriti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Matilde Lurci, morta a 16 anni a Roma: incidente con la microcar contro un'auto a Formello; ; Paura per due sedicenni. Minicar si schianta contro un palo della luce; Cassino, vola con l'auto in un fosso. Scoperto ubriaco alla guida. Scontro tra due auto e una microcar nel Palermitano sulla SS 113: sei feriti - Sei persone sono rimaste ferite in uno scontro tra due automobili e una microcar sulla Statale 113, nel tratto che da Palermo porta a Villabate e Ficarazzi. msn.com

Scontro tra un furgone e due auto sulla Ss 106, un morto e tre feriti - Per cause da accertare, un furgone e due auto, tra cui una Jeep Compass e una Toyota Yaris, si sono scontrate all'altezza ... msn.com

Paura in centro a Vibo: violento scontro frontale tra due auto - Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente stradale verificatosi questa sera, intorno alle 20:30, nel cuore della città. zoom24.it

+++ INCIDENTE A SALERNO, SCONTRO AUTO E SCOOTER +++ Scontro tra auto e scooter nel pomeriggio di oggi in via dei Greci a Salerno. Ferito il centauro. #Salerno #incidentestradale - facebook.com facebook

Cagliari, scontro auto-scooter sull’Asse Mediano: traffico in tilt x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.