Una famiglia è stata evacuata dopo che una trivella nel cantiere della Pedemontana ha perforato accidentalmente una tubazione del metano, provocando una perdita significativa di gas. L'incidente si è verificato durante i lavori di costruzione, portando alla necessità di mettere in sicurezza l'area e di allontanare le persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Una trivella nel cantiere della Pedemontana perfora accidentalmente una tubazione del metano e causa una perdita importante di gas. È successo ieri mattina a Camerino, in località Rio, zona industriale dove sono in corso i lavori per realizzare i pali del muro di contenimento della Pedemontana. L’allarme è scattato intorno alle 8.30. Sono intervenuti immediatamente sul posto i vigili del fuoco del distaccamento locale per la fuga di gas, a seguito della rottura di una tubazione interrata di media pressione. La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e, a scopo precauzionale, è stata evacuata una famiglia che risiede nell’abitazione adiacente alla zona interessata (inizialmente sembrava che i nuclei fossero due); nello stesso edificio la famiglia ha sia la casa che l’attività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fuga di gas, evacuata una famiglia

Articoli correlati

Fuga di gas in viale XXI Aprile: evacuata una palazzinaPalazzina evacuata a scopo precauzionale a Roma per una fuga di gas su strada, in zona Nomentano-Piazza Bologna.

Roma: fuga di gas al Nomentano, evacuata una palazzinaUn’emergenza legata a una fuga di gas ha attivato il sistema di allerta in viale XXI Aprile, situato nel quartiere Nomentano di Roma.

FUGA DI MONOSSIDO DI CARBONIO IN UNA PALAZZINA: EVACUATE 6 PERSONE | 03/01/2026

Approfondimenti e contenuti su Fuga di gas evacuata una famiglia

Temi più discussi: Fuga di gas a Ladispoli, servizio sospeso per 1.200 utenze; Una fuga di gas, la scuola evacuata e 1400 studenti dell'istituto tecnico Grassi di Torino restano a casa; Fuga di gas, evacuata una famiglia; Allarme fuga di gas a Como: evacuata scuola in via Gallio.

Fuga di gas, evacuata una famigliaUna trivella nel cantiere della Pedemontana perfora accidentalmente una tubazione del metano e causa una perdita importante di gas. È successo ieri mattina a Camerino, in località Rio, zona industrial ... ilrestodelcarlino.it

Una fuga di gas, la scuola evacuata e 1400 studenti dell’istituto tecnico Grassi di Torino restano a casaSecondo quanto apprendiamo, la tubazione è stata danneggiata inavvertitamente da alcuni operai che, mentre stavano scavando per la posa di una nuova condotta fognaria, hanno urtato il tubo con l’esca ... quotidianopiemontese.it

Nonostante il calo di vocazioni e la fuga dal sindacato, hanno scelto la metamorfosi per fare politica contro il governo Meloni. - facebook.com facebook

Accise mobili fuori dal Consiglio dei ministri, fuga di Meloni sul caro carburanti: scomparso nuovamente anche il “Piano Casa” più volte annunciato dalla premier x.com