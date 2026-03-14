Fuga di gas evacuata una famiglia

Da ilrestodelcarlino.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una famiglia è stata evacuata dopo che una trivella nel cantiere della Pedemontana ha perforato accidentalmente una tubazione del metano, provocando una perdita significativa di gas. L'incidente si è verificato durante i lavori di costruzione, portando alla necessità di mettere in sicurezza l'area e di allontanare le persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Una trivella nel cantiere della Pedemontana perfora accidentalmente una tubazione del metano e causa una perdita importante di gas. È successo ieri mattina a Camerino, in località Rio, zona industriale dove sono in corso i lavori per realizzare i pali del muro di contenimento della Pedemontana. L’allarme è scattato intorno alle 8.30. Sono intervenuti immediatamente sul posto i vigili del fuoco del distaccamento locale per la fuga di gas, a seguito della rottura di una tubazione interrata di media pressione. La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e, a scopo precauzionale, è stata evacuata una famiglia che risiede nell’abitazione adiacente alla zona interessata (inizialmente sembrava che i nuclei fossero due); nello stesso edificio la famiglia ha sia la casa che l’attività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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