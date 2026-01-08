Roma | fuga di gas al Nomentano evacuata una palazzina

A Roma, nel quartiere Nomentano, si è verificata una fuga di gas in viale XXI Aprile, che ha reso necessario evacuare una palazzina. L’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine ha garantito la sicurezza dei residenti, mentre le operazioni di messa in sicurezza sono in corso. Nessuna persona è rimasta ferita. La situazione è sotto controllo e si attendono aggiornamenti sulle cause dell’incidente.

Un’emergenza legata a una fuga di gas ha attivato il sistema di allerta in viale XXI Aprile, situato nel quartiere Nomentano di Roma. La segnalazione ai vigili del fuoco è pervenuta questa mattina attorno alle 9:30. Sul luogo dell’incidente sono giunte due squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, che, per motivi di sicurezza, hanno proceduto all’evacuazione di un edificio ubicato in largo Ettore De Ruggiero. Presenti anche i tecnici di Italgas, i quali si sono occupati degli accertamenti strumentali necessari per valutare la situazione. (REDN). 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: fuga di gas al Nomentano, evacuata una palazzina Leggi anche: Roma, fuga di gas in viale XXI Aprile: evacuata una palazzina Leggi anche: Fuga di gas a Roma, evacuata una palazzina in zona Nomentana: traffico in tilt Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Fuga di gas a Roma, evacuata una palazzina in zona Nomentana: traffico in tilt - Allarme gas in viale XXI Aprile: evacuato uno stabile di due piani a largo De Ruggiero. fanpage.it

Fuga di gas in viale XXI Aprile: evacuata una palazzina - Palazzina evacuata a scopo precauzionale a Roma per una fuga di gas su strada, in zona Nomentano- romatoday.it

Fuga di gas a Roma, paura in viale XXI Aprile: palazzina evacuata - Mattinata di tensione a Roma, dove una fuga di gas ha fatto scattare l’allarme in viale XXI Aprile, nel quadrante Nomentano–Piazza Bologna. msn.com

R-I-T-R-O-V-A-T-O-!!! Attenzione! OTTO in fuga a ROMA Questo bassotto a pelo corto nerofocato è Otto, scappato a Roma in zona Villa Ada (7-6-26). Indossa una pettorina rossa. Chi lo avesse visto o trovato contatti Antonio al numero 3334251142 oppure Luc - facebook.com facebook

#Roma, arriva il maxi polo europeo per #imprese e #ricerca: «Fermeremo la fuga di cervelli» [ @ilmessaggeroit] #14Dicembre #RomeTechnopole #Unindustria x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.