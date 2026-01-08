Fuga di gas in viale XXI Aprile | evacuata una palazzina

Una fuga di gas in viale XXI Aprile a Roma ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di una palazzina nella zona Nomentano-Piazza Bologna. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza ha garantito la sicurezza dei residenti, senza segnalare feriti o danni. La zona è stata messa sotto controllo mentre si procede con le verifiche e le operazioni di messa in sicurezza.

Palazzina evacuata a scopo precauzionale a Roma per una fuga di gas su strada, in zona Nomentano-Piazza Bologna. La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata intorno alle 9:30 di questa mattina in viale XXI Aprile. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale.

