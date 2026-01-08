Fuga di gas in viale XXI Aprile | evacuata una palazzina

Da romatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una fuga di gas in viale XXI Aprile a Roma ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di una palazzina nella zona Nomentano-Piazza Bologna. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza ha garantito la sicurezza dei residenti, senza segnalare feriti o danni. La zona è stata messa sotto controllo mentre si procede con le verifiche e le operazioni di messa in sicurezza.

Palazzina evacuata a scopo precauzionale a Roma per una fuga di gas su strada, in zona Nomentano-Piazza Bologna. La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata intorno alle 9:30 di questa mattina in viale XXI Aprile. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Fuga di gas nella notte, evacuata una palazzina dai vigili del fuoco

Leggi anche: Fuga di gas, evacuata una scuola elementare

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fuga di gas a Tremestieri Etneo: strada chiusa e traffico in tilt verso i paesi etnei; Fuga di gas in via Piacenza a Genova, chiusa un’entrata del cimitero di Staglieno.

Fuga di gas in viale Brambilla «Strada a rischio chiusura» - Dopo la fuga di gas segnalata dai residenti l’altroieri, ieri mattina è stato riaperto al traffico il sottopasso ferroviario che collega viale Brambilla a viale Repubblica. laprovinciapavese.gelocal.it

Pavia, caccia alla fuga di gas: richiuso il sottopasso di viale Repubblica fino a venerdì 27. Traffico in tilt - La fuga è in prossimità del sottopasso ferroviario che unisce viale Brambilla a viale della Repubblica. laprovinciapavese.gelocal.it

Pavia, fuga di gas dalla conduttura: viale Repubblica chiuso al traffico. Treni bloccati, ritardi e cancellazioni - I tecnici di Asm e i vigili del fuoco sono al lavoro dalla mattinata di oggi per individuare la fuoriuscita, ... ilgiorno.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.