Frosinone | da crisi a campione d’inverno in 8 mesi

Il Frosinone, prossimo avversario del Cesena allo Stadio Orogel Manuzzi, ha ottenuto il titolo di campione d’inverno dopo aver attraversato un percorso che in otto mesi lo ha portato dalla crisi alla vetta della classifica. La squadra ha accumulato risultati positivi nelle ultime partite, consolidando la sua posizione in campionato e dimostrando una crescita evidente rispetto alle difficoltà iniziali.

Il Frosinone, prossimo avversario del Cesena allo Stadio Orogel Manuzzi, si presenta come una squadra in piena forma dopo aver vinto il titolo di campione d’inverno. La formazione ciociara, guidata da Massimiliano Alvini, ha superato le difficoltà iniziali per stabilizzarsi al terzo posto con 41 punti al giro di boa, a soli cinque punti dal Venezia e due dal Monza. Nonostante un rallentamento nel girone di ritorno, la squadra mantiene sei risultati utili consecutivi e conta su una sola sconfitta nelle ultime ventuno partite. L’impatto di questa trasformazione è stato rapido e sorprendente: in appena otto mesi, i gialloblù sono passati dall’evitare i playout grazie a una penalizzazione esterna e al fallimento del Brescia, alla vetta della classifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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