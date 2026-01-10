Il Frosinone batte 2-0 il Catanzaro ed è campione d' inverno Le pagelle

Il Frosinone conquista una vittoria importante contro il Catanzaro, terminata 2-0 allo stadio Stirpe. Con questa affermazione, i ciociari si collocano come campioni d'inverno, consolidando la posizione in classifica. La partita si è rivelata equilibrata, con una prestazione caratterizzata da pazienza e determinazione, elementi chiave per mantenere il vantaggio e chiudere il confronto con successo.

Catanzaro sconfitto 2-0 fuori casa: al Frosinone il titolo di Campione d’inverno - FROSINONE Il Frosinone batte il C atanzaro allo Stirpe e conquista tre punti preziosissimi che rafforzano la prima posizione in classifica. corrieredellacalabria.it

Frosinone-Catanzaro 2-0, le pagelle: Monterisi e Ghedjemis decisivi, male Frosinini - Nel primo tempo salva il risultato uscendo con i tempi giusti su Iemmello. tuttomercatoweb.com

