Il Frosinone batte 2-0 il Catanzaro ed è campione d' inverno Le pagelle
Il Frosinone conquista una vittoria importante contro il Catanzaro, terminata 2-0 allo stadio Stirpe. Con questa affermazione, i ciociari si collocano come campioni d'inverno, consolidando la posizione in classifica. La partita si è rivelata equilibrata, con una prestazione caratterizzata da pazienza e determinazione, elementi chiave per mantenere il vantaggio e chiudere il confronto con successo.
Il Frosinone torna dalla sosta con una vittoria preziosa allo “Stirpe”, superando 2-0 il Catanzaro al termine di una gara sofferta ma gestita con pazienza. Davanti a 11.407 spettatori, i ciociari non brillano ma sanno attendere il momento giusto contro un avversario organizzato e meritevole. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Calcio a 5 serie A2. Il Russi sale sull’ottovolante. Ed è campione d’inverno
Leggi anche: Calcio a 5 serie A2 Successo per 7-4, primo posto consolidato ed è campione d’inverno. Il Russi vola, espugnata anche Imola
PRIMAVERA 1, CAGLIARI – FROSINONE 3-0; Primavera 1 | Il Cagliari vince ancora; Primavera 1. Gran vittoria per il Cagliari, i rossoblu esordiscono nel 2026 con un tris al Frosinone; Kean uomo della provvidenza al 92’, la Fiorentina batte 1-0 la Cremonese e torna a sperare.
Il Frosinone batte 2-0 il Catanzaro ed è campione d'inverno. Le pagelle - Il Frosinone torna dalla sosta con una vittoria preziosa allo “Stirpe”, superando 2- today.it
Catanzaro sconfitto 2-0 fuori casa: al Frosinone il titolo di Campione d’inverno - FROSINONE Il Frosinone batte il C atanzaro allo Stirpe e conquista tre punti preziosissimi che rafforzano la prima posizione in classifica. corrieredellacalabria.it
Frosinone-Catanzaro 2-0, le pagelle: Monterisi e Ghedjemis decisivi, male Frosinini - Nel primo tempo salva il risultato uscendo con i tempi giusti su Iemmello. tuttomercatoweb.com
La #JUVE #PRIMAVERA batte 2-1 il Frosinone in Coppa Italia Il recap del match qui - facebook.com facebook
La #JUVE #PRIMAVERA batte il #Frosinone 2-1 Il recap del match qui x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.