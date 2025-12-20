Serie C | Ravenna campione d’Inverno
Il Ravenna è campione d’inverno: complice il pari tra Torres e Arezzo per 1-1, i bizantini chiudono al primo posto il girone d’andata, malgrado la sconfitta di una settimana fa a Pesaro con la Vis. Bologna verso la finale di Supercoppa: dove si gioca, infortuni e arbitri Spettatore superinterassato, il Ravenna ha osservato con grande attenzione la sfida pomeridiana tra Torres, ultima in classifica – Rimini a parte, ormai estromesso dal girone B di serie C – e l’Arezzo che inseguiva a 2 punti i giallorossi. Giallorossi fermi per l’obbligatorio turno di riposo in quest’ultima giornata del girone d’andata, in attesa di conoscere il risultato della sfida dei diretti concorrenti che, con un successo, avrebbero scavalcato i romagnoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
