Frattesi mercato in pausa | l’Inter frena Juve vigile ma senza strappi

Il trasferimento di Davide Frattesi è attualmente in fase di stallo, con l’Inter che mantiene un atteggiamento di attesa. La trattativa, che sembrava avviata, ha subito un rallentamento, mentre la Juventus si mantiene vigile senza tuttavia fare passi decisi. La situazione rimane incerta e potrebbe prolungarsi, con il mercato ancora in pausa e poche novità all’orizzonte.

La pista estera rallenta, l’Italia resta sullo sfondo. Il futuro di Davide Frattesi entra in una fase di stallo che rischia di prolungarsi oltre i tempi immaginati a inizio gennaio, mentre l’Inter osserva e prende tempo. La sensazione, filtrata nelle ultime ore, è che il centrocampista azzurro sia diventato uno dei nodi più delicati del mercato invernale nerazzurro. Frattesi, il nodo è la formula. Il punto non è la valutazione, già fissata da tempo, ma il meccanismo che dovrebbe portare all’addio immediato. L’Inter è stata chiara: qualsiasi uscita deve garantire un rientro economico certo. Niente soluzioni elastiche, niente formule che lascino margine di ripensamento. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Frattesi via dell'Inter? Tre big alla finestra: ecco le quote dei bookie - Doveva essere la stagione del riscatto per Davide Frattesi, condannato al ruolo di 'dodicesimo uomo' (spesso decisivo) da Simone Inzaghi nei suoi primi anni da interista. gazzetta.it

La richiesta di Frattesi cambia il mercato dell’Inter: ecco chi al suo posto - Al ‘Gran Galà del calcio’, Piero Ausilio ha dichiarato che l’Inter non ha intenzione di muoversi nel calciomercato di gennaio: “Non sentiamo la necessità di acquistare – le sue parole a ‘Sky Sport’ – ... calciomercato.it

Frattesi saluta l’Inter: c’è una sola via d’uscita (e non è la Juve) | CM.IT - Al netto dei problemi di ernia che ne hanno condizionato il rendimento in questi primi mesi, il centrocampista dell’Inter è stato utilizzato ... calciomercato.it

Inter-Frattesi, tentazione Galatasaray: i nerazzurri fissano il prezzo e la condizione chiave per l'addio! https://www.internews24.com/frattesi-galatasaray-inter-mercato-cifre-condizioni/ #Inter #Frattesi #Galatasaray #Calciomercato #SerieA - facebook.com facebook

CdS - #Frattesi, niente Parma: c'entra pure il mercato Il Galatasaray c'è... x.com