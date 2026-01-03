Frattesi verso l’addio? Il centrocampista conteso tra Juve e Fenerbahce | ecco cosa gli è stato comunicato dall’Inter!

Recenti indiscrezioni suggeriscono che Davide Frattesi potrebbe lasciare l’Inter, con interessamenti da parte di Juventus e Fenerbahçe. La società nerazzurra avrebbe comunicato alcune decisioni al centrocampista, alimentando le speculazioni sul suo futuro. In questo articolo analizziamo i dettagli di questa possibile separazione, i contatti con le squadre interessate e le implicazioni per la squadra milanese.

Inter News 24 Il retroscena. Il futuro di Davide Frattesi si tinge di giallo in queste prime battute del calciomercato invernale. Il centrocampista della Nazionale, ormai consapevole che la sua avventura con la maglia dell' Inter è giunta ai titoli di coda, sta valutando seriamente l'ipotesi di un addio anticipato già nel mese di gennaio. Se l'arrivo del portoghese Joao Cancelo rappresenta il sogno in entrata, l'uscita dell'ex Sassuolo potrebbe essere la mossa necessaria per sbloccare definitivamente le strategie di Viale della Liberazione.

