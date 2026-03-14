Frattesi verso Inter Atalanta | Dobbiamo reagire subito dopo il derby Questa squadra…
Il centrocampista dell’Inter ha dichiarato di voler reagire subito dopo la sconfitta nel derby e ha sottolineato l’importanza di affrontare la prossima partita contro l’Atalanta con determinazione. Ha aggiunto che la squadra deve concentrarsi per migliorare e tornare a vincere, esprimendo la sua fiducia nelle capacità del gruppo. La partita è in programma oggi, e rappresenta un’opportunità per riprendere il cammino.
Inter News 24 Frattesi, centrocampista dell’Inter, ha parlato in vista della gara di oggi contro l’Atalanta: grande carica dopo il derby perso. L’ Inter torna tra le mura amiche di San Siro per l’anticipo della 29ª giornata di Serie A contro l’Atalanta. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Dopo l’amarezza del derby, la squadra di Cristian Chivu scende in campo alle 15:00 con l’obiettivo di difendere i suoi 67 punti e ristabilire le distanze dal Milan. PAROLE – « L’energia che mi contraddistingue in campo non è una caratteristica che si può allenare o insegnare, penso sia una cosa innata. La grinta che ho mi ha sempre aiutato a reagire nel corso della mia carriera. 🔗 Leggi su Internews24.com
Articoli correlati
Akanji alla CBS: «Dobbiamo reagire subito, lo scudetto resta l’unico obiettivo. Contro l’Atalanta sono sicuro che…»di Redazione Inter News 24Akanji, difensore dell’Inter, ha commentato alla CBS la sconfitta dei nerazzurri nel derby contro il Milan: le sue...
Thuram a DAZN: «Siamo molto arrabbiati, questa non è una prestazione da Juve. Dobbiamo reagire da squadra»Palestra Juve: il terzino piace molto ai bianconeri, ma la concorrenza è fittissima.
Aggiornamenti e notizie su Inter Atalanta
Temi più discussi: Inter-Atalanta: il Matchday Programme; Inter-Atalanta: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Le probabili formazioni di Inter–Atalanta; Serie A: Inter-Atalanta in campo sabato alle 15 DIRETTA Probabili formazioni.
Inter-Atalanta oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaIl tecnico dell'Inter Cristian Chivu (Foto Fabio Ferrari/LaPresse) Torna in campo oggi 14 marzo ... msn.com
Serie A: Inter-Atalanta in campo alle 15 DIRETTA???D?W???#u0016UR??u0017zf?u001du000b??\q?u0002?t {????f??u000bQ.??f {??/?u000be?H??k??-~???b???Q??f???!I*T? ?o????^?????u0017_????I??G,?u001d??u????? [??Y;??R?u0014z?? 0?o??u0016??$}D?l?z????u0016_? ... ansa.it
Inter-Atalanta, le probabili formazioni di Chivu e Palladino - facebook.com facebook
Inter-Atalanta, Chivu e Palladino a caccia di riscatto: il pronostico x.com