Frattesi verso Inter Atalanta | Dobbiamo reagire subito dopo il derby Questa squadra…

Il centrocampista dell’Inter ha dichiarato di voler reagire subito dopo la sconfitta nel derby e ha sottolineato l’importanza di affrontare la prossima partita contro l’Atalanta con determinazione. Ha aggiunto che la squadra deve concentrarsi per migliorare e tornare a vincere, esprimendo la sua fiducia nelle capacità del gruppo. La partita è in programma oggi, e rappresenta un’opportunità per riprendere il cammino.