Una decisione della Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il ricorso di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, sospendendo la responsabilità genitoriale. Nel frattempo, Salvini e Roccella rivolgono critiche ai giudici, definendo la loro scelta una “vergogna”. Le tensioni tra politica e giustizia si acutizzano, sollevando questioni delicate sulla tutela dei minori e sui ruoli istituzionali.

© Tpi.it - I bambini della famiglia nel bosco restano in comunità, gli attacchi di Salvini e Roccella ai giudici: “Vergogna”

Matteo Salvini ed Eugenia Roccella attaccano i giudici dopo la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila di rigettare il ricorso di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham contro la sospensione della responsabilità genitoriale. Il vicepremier e ministro dei Trasporti, infatti, ha commentato la decisione dei giudici di lasciare i tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco ancorai in comunità scrivendo sui social: “Per questi giudici una sola parola: vergogna. I bambini non sono proprietà dello Stato, i bambini devono poter vivere e crescere con l’amore di mamma e papà!”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Salvini (@matteosalviniofficial) La Ministra per le pari opportunità e la famiglia, sempre sui social, ha invece scritto: “E così, neanche per Natale i bambini della cosiddetta ‘famiglia nel bosco’ potranno tornare a casa con mamma e papà. 🔗 Leggi su Tpi.it

