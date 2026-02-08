Portogallo oggi al voto per ultimo turno delle presidenziali Seguro favorito

Oggi il Portogallo torna alle urne per scegliere il nuovo presidente. È il turno finale delle elezioni presidenziali, con Seguro come favorito. Le tempeste degli ultimi giorni hanno devastato alcune zone, causando allagamenti, danni e vittime, ma gli elettori si preparano comunque a votare.

(Adnkronos) – Gli elettori portoghesi tornano alle urne oggi 8 febbraio per l'ultimo turno delle elezioni presidenziali, offuscate dalle tempeste che hanno colpito il Portogallo negli ultimi giorni, lasciando città allagate, distruzione e vittime. L'estrema destra portoghese aveva chiesto il rinvio del secondo turno delle elezioni a causa delle tempeste. Il candidato moderato di sinistra.

