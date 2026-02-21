Dna 32 anni dopo | nuova speranza per Anna Maria killer a un passo?

Il Dna, dopo oltre trent’anni, potrebbe risolvere il caso di Anna Maria Palermo, uccisa a Modena. Le nuove analisi genetiche puntano a identificare il responsabile, portando alla riapertura delle indagini. Gli investigatori sperano che le tracce trovate sul luogo del delitto possano finalmente svelare il mistero e chiudere un capitolo aperto da troppo tempo. La comunità aspetta con ansia novità sulla vicenda.

Trent’anni dopo, il Dna potrebbe svelare l’identità del killer di Anna Maria Palermo: riaperte le indagini a Modena. Modena è al centro di una nuova speranza di giustizia. Dopo trentadue anni dall’omicidio di Anna Maria Palermo, avvenuto nel 1994, la famiglia della giovane donna spera in una svolta grazie all’analisi del DNA e di reperti mai completamente esaminati. L’avvocato Barbara Iannuccelli ha presentato un’istanza formale alla procura locale per la riapertura del caso, puntando sulle potenzialità delle moderne tecniche scientifiche per fare luce su una vicenda che ha segnato profondamente la città.🔗 Leggi su Ameve.eu

Anna Maria uccisa 32 anni fa dal mostro di Modena: "Ora la verità dal Dna. Chiediamo giustizia"Anna Maria Palermo è stata uccisa 32 anni fa a Modena, e ora la famiglia chiede giustizia grazie al nuovo test del DNA.

