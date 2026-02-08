Una videochiamata al posto dell’omelia L’appello di Suor Maria da Gaza
Montale si prepara a vivere una domenica diversa. Al posto dell’omelia, il parroco Don Paolo Firindelli mostrerà ai fedeli una videochiamata fatta con Suor Maria di Gesù di Gaza. La comunità della Sacra Famiglia, guidata dal parroco don Gabriel Romanelli, riceverà un messaggio speciale direttamente dalla realtà di Gaza, in un momento in cui le immagini e le parole arrivano più vicine alla gente di quanto non facciano le solite prediche domenicali.
Montale, 8 febbraio 2026 – Al posto della consueta omelia della Messa della domenica, il parroco di Montale Don Paolo Firindelli proietterà ai fedeli la videochiamata da lui effettuata nei giorni scorsi con Suor Maria di Gesù della parrocchia di Gaza, la comunità della Sacra Famiglia guidata dal parroco don Gabriel Romanelli, il sacerdote a cui abitualmente telefonava papa Francesco. Don Paolo, che è tornato da pochi giorni dalla Terra Santa, ha voluto far conoscere ai suoi parrocchiani, dalla viva voce di una religiosa che opera a Gaza, la condizione di vita della popolazione in quella terra martoriata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
