I Griffin, la sitcom di successo, ha raggiunto i 450 episodi durante il fine settimana, un risultato che sorprende considerando la lunga corsa della serie. In quel momento, è successo qualcosa che molti fan aspettavano da tempo: un intimo confronto tra Stewie e Lois. La scena si svolge in modo semplice ma intenso, portando alla luce un lato inaspettato dei personaggi.

I Griffin (Family Guy) ha ufficialmente superato l’impressionante traguardo dei 450 episodi nello stesso fine settimana in cui I Simpson hanno raggiunto l’episodio 800, e ha davvero dato il massimo per l’evento con un grande momento che Stewie e Lois aspettavano da anni. Ne I Griffin ci è stata mostrata fin da subito una dinamica unica tra Stewie e Lois, poiché le prime stagioni della serie hanno rivelato che lui era un bambino geniale e malvagio che voleva uccidere sua madre. Dopo aver rinunciato a questo obiettivo dopo alcuni anni, il rapporto di Stewie con sua madre è diventato paradossalmente ancora più complicato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - I Griffin: il momento tra Stewie e Lois che tutti stavano aspettando

Arriva nelle sale italiane “Nouvelle Vague” di Richard Linklater, il film che molti cinefili aspettavano con entusiasmo.

Le attese si fanno più intense: emergono le prime foto di Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales, alimentando il gossip e le voci di una possibile love story tra i due.

Stewie Griffin - Il meglio | PARTE 1 | Griffin ITA

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.