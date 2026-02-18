Studenti cavie dell'IA | l'esperimento della scuola d'élite con due ore al giorno di lezioni

Alpha School ha avviato un esperimento innovativo in cui gli studenti frequentano solo due ore di lezione quotidiane, sfruttando l’intelligenza artificiale. La causa di questa scelta è la volontà di ridurre il carico di studio e favorire l’autonomia degli studenti. Durante le lezioni, i ragazzi interagiscono con software avanzati che personalizzano l’apprendimento. Nei primi giorni, alcuni studenti hanno già mostrato maggiore motivazione e coinvolgimento. La scuola spera che questa metodologia possa cambiare le abitudini educative tradizionali.

Alpha School promette di rivoluzionare l'educazione con un programma di due ore al giorno basato sull'IA. Ma tra test fallaci, sorveglianza invasiva e lacune didattiche, emergono dubbi. Studenti e giovani laureati nella morsa dell'IA Negli Stati Uniti l'intelligenza artificiale potrebbe avere un impatto non indifferente non solo sul lavoro, ma anche sulle università. L'IA a scuola è davvero un bene? Un report spiega perché rischia di spegnere il cervello degli studenti Il rapporto del Center for Universal Education della Brookings Institution sui rischi dell'IA a scuola non chiede di bandirla, ma di usarla con criterio. Il problema non è infatti che gli studenti