Le foto del basettino il raro e bellissimo uccello con le ‘basette' La fotografa | Esaudito un desiderio

Scopri le foto del basettino, uno degli uccelli più rari e affascinanti d’Italia. Questo piccolo passeriforme, riconoscibile per le sue caratteristiche basette, abita principalmente nelle zone umide e nei canneti. La fotografa, soddisfando un proprio desiderio, ha catturato immagini che ne mostrano la delicatezza e la bellezza. Un’occasione per conoscere meglio una specie rara e preziosa, spesso difficile da avvistare nella natura.

Basettino equilibrista Canon R1 + Canon RF 200/800 Dicembre 2025 Lago di Iseo

