Le foto del basettino il raro e bellissimo uccello con le ‘basette' La fotografa | Esaudito un desiderio
Scopri le foto del basettino, uno degli uccelli più rari e affascinanti d’Italia. Questo piccolo passeriforme, riconoscibile per le sue caratteristiche basette, abita principalmente nelle zone umide e nei canneti. La fotografa, soddisfando un proprio desiderio, ha catturato immagini che ne mostrano la delicatezza e la bellezza. Un’occasione per conoscere meglio una specie rara e preziosa, spesso difficile da avvistare nella natura.
Tra gli uccelli più rari e belli d'Italia figura sicuramente il basettino, un piccolo passeriforme che vive nei canneti. La fotografa naturalista Claudia Mai è riuscita a immortalare uno splendido esemplare lungo un lago della Lombardia, dopo anni di ricerca. Le sue bellissime foto mostrano bene il dettaglio che dona il nome alla specie, due spettacolari "basette" (o meglio, "baffi") che spiovono sotto occhi e becco del maschio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Basettino equilibrista Canon R1 + Canon RF 200/800 Dicembre 2025 Lago di Iseo - facebook.com facebook
