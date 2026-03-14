A Catania, un collaboratore scolastico di un istituto secondario è stato arrestato dalla polizia di Stato con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. L'uomo è stato fermato dopo le indagini che hanno portato al suo coinvolgimento in attività illecite riguardanti immagini e video di natura sessuale con minori. L'arresto è stato eseguito nella giornata di oggi.

Un collaboratore scolastico di un istituto secondario nella provincia di Catania è stato arrestato dalla polizia di Stato per detenzione di materiale pedopornografico. L’indagine, partita da una segnalazione internazionale, ha portato alla scoperta di immagini modificate con l’intelligenza artificiale e foto riprese nei locali scolastici senza il consenso delle minorenni. L’uomo, attualmente agli arresti domiciliari, conservava sui propri dispositivi video e fotografie che ritraevano bambini e adolescenti in situazioni compromettenti. La Procura di Catania ha convalidato l’arresto dopo che gli specialisti cyber hanno individuato il profilo dell’indagato tramite un database globale dedicato alla protezione dei minori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania: bidello arrestato per deep-nude su alunne

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