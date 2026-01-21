Consob Lega e Forza Italia ai ferri corti | volano gli stracci sulla nomina di Freni

Lo scontro sulla nomina del nuovo presidente della Consob evidenzia le tensioni all’interno della maggioranza politica. Lega, Forza Italia e altri membri si confrontano sulle modalità e le decisioni da adottare, mettendo in discussione un accordo che sembrava già definito. La vicenda riflette le difficoltà di trovare un’intesa stabile e condivisa su una nomina di rilievo istituzionale, alimentando incertezza sulle future scelte di governance.

L’accordo c’era. O forse no. L’unica certezza è che lo scontro sulla nomina del prossimo presidente della Consob, tutto interno alla maggioranza, si accende. L’avvio della procedura per la scelta del successore di Paolo Savona era atteso nel Consiglio dei ministri di martedì, ma la scelta è stata rinviata dopo le obiezioni di Forza Italia al nome del leghista, e attuale sottosegretario, Federico Freni. Non un veto sul nome, hanno sottolineato gli azzurri, ma sulla mancata indipendenza che un esponente politico avrebbe a ricoprire questo ruolo. Dalla Lega c’è chi fa notare che in realtà proprio Forza Italia, in passato, ha scelto un suo esponente alla guida della Consob. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Consob, rinviata la nomina del presidente in Cdm: il no di Forza Italia a Federico Freni

Pasticcio di governo: Forza Italia blocca la nomina di Freni a capo della Consob

