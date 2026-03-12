Regione Centrodestra ai ferri corti sulle Commissioni | Lega contro Forza Italia Errico in attesa del verdetto

Tempo di lettura: 3 minuti Nel centrodestra campano l'aria torna a farsi pesante. Non è solo una disputa tecnica sulle commissioni speciali del Consiglio regionale: è una partita politica che sa di regolamento di conti. Sul tavolo ci sono le presidenze delle ultime due commissioni rimaste da assegnare, Risorsa Mare e Pari Opportunità. Dietro le quinte, però, si consuma uno scontro sempre più evidente tra Lega e Forza Italia. Il punto è semplice: l'ultima parola spetta a Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni ha oggi il vero potere di decidere l'esito della partita. Il "boccino", come si dice nei palazzi della politica, è nelle mani di FdI.