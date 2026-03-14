Il 13 marzo 2026, presso il Deloitte NextHub di Bari, si è svolta l’edizione annuale del Forum Turismo Italia, un evento che ha visto la partecipazione di più di duecento professionisti del settore. La giornata ha coinvolto rappresentanti di aziende e enti pubblici, concentrandosi su temi legati alle strategie di sviluppo turistiche nel Sud Italia. La discussione si è focalizzata sulle attività e le iniziative in corso.

Il 13 marzo 2026, presso il Deloitte NextHub di Bari, si è tenuta l’edizione annuale del Forum Turismo Italia, un evento che ha riunito oltre duecento professionisti del settore. L’incontro, organizzato da Manageritalia per le regioni Puglia, Calabria e Basilicata, ha posto al centro della discussione il ruolo fondamentale delle risorse umane come motore dello sviluppo turistico nel Mezzogiorno. La giornata ha la partecipazione attiva di figure istituzionali chiave, tra cui Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato ed ex ministro del turismo, e Eugenio Di Sciascio, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia. Il tema scelto, People First, ha indirizzato l’attenzione sulla necessità di valorizzare le competenze professionali per garantire una crescita sostenibile del comparto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forum Turismo 2026: il Sud punta tutto sulle persone

Articoli correlati

Leggi anche: Oltre 200 professionisti a Forum Turismo Italia, sviluppo Puglia e Sud al centro

Turismo, il Comune di Genova punta sui congressi per un turismo “fuori stagione”Approvati dalla giunta comunale gli indirizzi per la realizzazione di azioni finalizzate a incentivare il segmento di mercato mice-meetings,...

150 Days: A wealthy CEO gives an abandoned house to a single mother, and their new life will begin.

Una selezione di notizie su Forum Turismo

Temi più discussi: Forum Turismo 2026 a Bari: People first per valorizzare il turismo del Mezzogiorno; Forum della Carta Europea per il Turismo Sostenibile 2026!; Fiere ed eventi del turismo 2026 in Italia e nel Mondo: il calendario aggiornato; Turismo. A Bari istituzioni, manager e operatori si incontrano per il Forum del turismo 2026.

Oltre 200 professionisti a Forum Turismo Italia, sviluppo Puglia e Sud al centroSi è conclusa ieri presso gli spazi del Deloitte NextHub di Bari l’edizione 2026 del Forum Turismo Italia, organizzato da Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata, appuntamento che negli anni si è ... adnkronos.com

Forum Turismo Italia 2026: a Bari oltre 200 professionisti per mettere le persone al centro dello sviluppo turistico pugliese e del MezzogiornoAd aprire il forum sono stati gli interventi del Vicepresidente del Senato ed ex-Ministro del Turismo, Gian Marco Centinaio, e di Eugenio Di Sciascio, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione P ... giornaledipuglia.com

Ad aprire il forum sono stati gli interventi del Vicepresidente del Senato ed ex-Ministro del Turismo, Gian Marco Centinaio, e di Eugenio Di Sciascio, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia - facebook.com facebook

A Bari, il Forum Turismo 2026 punta sulle persone per rilanciare lavoro e competenze nel turismo del Sud x.com