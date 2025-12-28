Turismo il Comune di Genova punta sui congressi per un turismo fuori stagione

Il Comune di Genova ha approvato nuove strategie per promuovere il turismo attraverso il settore dei congressi e degli eventi. L’obiettivo è valorizzare il segmento MICE (meetings, incentives, conferences, exhibitions), rafforzando l’offerta turistica anche durante la stagione meno intensa. Questa iniziativa mira a diversificare il turismo locale, favorendo un flusso più costante di visitatori e contribuendo allo sviluppo economico della città.

Approvati dalla giunta comunale gli indirizzi per la realizzazione di azioni finalizzate a incentivare il segmento di mercato mice-meetings, incentives, conferences, exhibitions.

Il Comune punta al turismo congressuale: nel 2026 un bando da 200mila euro - 000 euro dell’imposta di soggiorno, per individuare eventi da supportare che possano svolgere una funzione di volano per ... msn.com

Comune Genova sceglie Visit Italy per promozione internazionale - Il Comune di Genova ha scelto Visit Italy per la nuova campagna internazionale di promozione al fine di raccontare nel mondo la città come simbolo di autenticità, bellezza stratificata e accoglienza ... ansa.it

