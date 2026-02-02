Intense piogge sull' Appennino occhi puntati sulle piene dei fiumi | scatta l' allerta meteo in Bassa Romagna

Questa mattina, le piogge intense hanno iniziato a colpire l’Appennino, portando a un aumento dei livelli dei fiumi in tutta la zona. Le autorità hanno già emesso un’allerta gialla per la Bassa Romagna, dove si temono piene e possibili disagi. La gente si prepara a eventuali interventi e si tiene sotto controllo il corso dei fiumi, mentre le previsioni meteo indicano che il maltempo continuerà nelle prossime ore.

Le previsioni indicano che le precipitazioni "potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici con possibili superamenti delle soglie 1 nei corsi d'acqua" Il maltempo torna a farsi sentire e a causa delle piogge previste di forte intensità, scatta un'allerta gialla che riguarda anche parte del territorio ravennate. L'allerta meteo emessa per la giornata di martedì riguarda infatti tutti i comuni della Bassa Romagna e alcuni comuni della Romagna Faentina: Castel Bolognese, Solarolo, Casola Valsenio e Riolo Terme. Per la giornata di martedì, come si legge nella nota diffusa da Arpae e dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e protezione civile, "sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio più probabili sul crinale dell’Appennino centro-occidentale.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In arrivo maltempo in Romagna con piogge e temporali che provocheranno piene dei fiumi.

Pioggia abbondante anche oltre i 1700 metri a gennaio: i dati registrati in Appennino raccontano un inverno particolareGennaio si è appena concluso risultando un mese particolarmente piovoso in Italia, soprattutto sulle montagne appenniniche. I dati rilevati dalle stazioni meteorologiche evidenziano come in questi 31 ... ildolomiti.it

