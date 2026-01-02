L' arena del tennis per Palermo? Sarà smontata dal Foro Italico di Roma ma l' opposizione insorge
Il progetto di installare un nuovo impianto sportivo e per eventi a Palermo, destinato a sostituire l’attuale arena del tennis, ha suscitato diverse opposizioni. La struttura, attualmente situata al Foro Italico di Roma, sarà smontata e trasferita in viale Diana. La decisione ha generato dibattito tra cittadini e istituzioni locali, che si confrontano sulla necessità e le modalità del cambiamento.
Il grande impianto per sport e concerti che il Comune intende installare in viale Diana è lo stesso che al momento si trova al Foro Italico di Roma. Si chiama “Grand Stand Arena”, è una struttura polivalente, ha una capienza di 6.300 spettatori ed è conosciuta soprattutto perché ospita alcuni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Palermo, interrogazione al sindaco sullo ‘Stand Arena’ da 6 milioni di euro - PALERMO – Le opposizioni consiliari hanno depositato un’interrogazione al sindaco di Palermo “per fare piena luce sull’operazione che l’amministrazione Lagalla intende realizzare con il “Grand Stand ... livesicilia.it
