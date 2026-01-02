L' arena del tennis per Palermo? Sarà smontata dal Foro Italico di Roma ma l' opposizione insorge

Il progetto di installare un nuovo impianto sportivo e per eventi a Palermo, destinato a sostituire l’attuale arena del tennis, ha suscitato diverse opposizioni. La struttura, attualmente situata al Foro Italico di Roma, sarà smontata e trasferita in viale Diana. La decisione ha generato dibattito tra cittadini e istituzioni locali, che si confrontano sulla necessità e le modalità del cambiamento.

