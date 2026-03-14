Il Foro Italico sta per essere rinnovato grazie a un investimento di 160 milioni di euro destinato a trasformare il campo centrale in un’arena coperta, capace di ospitare eventi durante tutto l’anno. Questa modifica rappresenta un intervento importante per il complesso sportivo della città, che si prepara a cambiare volto nel prossimo futuro. La realizzazione dell’arena coperta coinvolge diverse fasi di sviluppo e progettazione.

Il Foro Italico sta per subire una metamorfosi radicale che ridefinirà il volto dello sport a Roma. Un investimento di 160 milioni di euro trasformerà il campo centrale in un’arena coperta, pronta ad accogliere eventi tutto l’anno. L’ultima edizione degli Internazionali d’Italia del 2026 segnerà la fine dell’era attuale: dal 28 aprile al 17 maggio si giocherà ancora sotto cielo aperto, ma subito dopo inizierà il cantiere. La nuova struttura sarà progettata per ospitare non solo tennis, ma anche basket e grandi eventi culturali, rendendo il complesso un polo sportivo e turistico permanente. La fine di un’era e l’inizio di una nuova infrastruttura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foro Italico: 160 milioni per l’arena coperta del futuro

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