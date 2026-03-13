Formula 1 qualifiche sprint in Cina | Russell in pole davanti ad Antonelli

Nelle qualifiche sprint del Gran Premio di Cina, la Mercedes si è distinta con il pilota Russell che ha ottenuto la pole position. Seguono in classifica Ferrari e McLaren, che si contendono le posizioni successive. La sessione si è conclusa con Russell che ha conquistato la prima posizione, mentre Antonelli si è piazzato subito dietro di lui. La gara sprint si è svolta sulla pista cinese, attirando l’attenzione degli appassionati.

LaFormula 1torna in pista sul circuito diShanghaiper ilGran Premio di Cina, e la prima giornata ha già regalato indicazioni importanti. Nellequalifiche Sprintdisputate nella mattinata italiana divenerdì 13 marzoè stata definita la griglia di partenza della gara breve in programmasabato alle 4.00. A dominare la sessione è stata la Mercedes, che ha conquistato la prima fila completa grazie a George Russell e al giovane talento italiano Andrea Kimi Antonelli. A prendersi la pole position è statoRussell, che ha confermato l’ottimo momento della scuderia tedesca replicando il risultato ottenuto nella prima gara stagionale aMelbourne. Il britannico partirà quindi davanti a tutti nella gara Sprint, con Antonelli subito alle sue spalle. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

