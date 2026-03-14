Formula 1 Antonelli in pole in Cina davanti a Russell e Leclerc

Nel Gran Premio di Cina, Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position nelle qualifiche di oggi. Il pilota della Mercedes ha segnato il miglior tempo, superando Russell e Leclerc. Questa è la prima volta che Antonelli si trova in pole durante una gara del Mondiale di Formula 1. La sessione si è svolta sabato 14 marzo.

(Adnkronos) – Andrea Kimi Antonelli in pole position nel Gran Premio di Cina. Oggi, sabato 14 marzo?, il pilota della Mercedes ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche del secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1, conquistando così la prima pole della sua giovanissima carriera. Accanto a lui ci sarà il compagno di squadra. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Formula 1, qualifiche sprint in Cina: Russell in pole davanti ad AntonelliLaFormula 1torna in pista sul circuito diShanghaiper ilGran Premio di Cina, e la prima giornata ha già regalato indicazioni importanti. Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Cina 2026: Russell in pole davanti ad Antonelli, Hamilton batte LeclercAndate in archivio le qualifiche Sprint del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Formula 1 : Russell in pole position per lo Sprint al GP di Cina di F1Live Una raccolta di contenuti su Formula 1 Antonelli in pole in Cina... Temi più discussi: L'incidente di Antonelli nelle FP3: va in qualifica anche grazie a Verstappen....; F1 | Antonelli: Partenza disastrosa, mi sono trovato con la batteria a zero; Antonelli, la prima fila è salva: multata la Mercedes; Distrugge l'auto, gliela riparano, poi il giallo del pezzo appeso e la prima fila: Kimi, che giornata!. F1. Cina, Antonelli in pole: la prima della carrieraKimi Antonelli su Mercedes ha ottenuto la pole position del GP di Cina di F1, la prima incarriera del pilota bolognese, 19 anni. In prima fila partiràanche George Russel. In seconda le Ferrari di Hami ... rainews.it Kimi Antonelli fa la storia F1, prima pole in carriera! GP Cina: dove partono Leclerc e HamiltonIl pilota romagnolo, a 19 anni, 6 mesi e 18 giorni, diventa il poleman più giovane e riporta l'Italia al primo posto nelle qualifiche dopo quasi 17 anni ... tuttosport.com ULTIM'ORA - Formula 1, Gp di Cina: Kimi Antonelli, a 19 anni, è il più giovane di sempre a conquistare una pole position. Il bolognese classe 2006 ha battuto il record di Sebastian Vettel realizzato da Sebastian Vettel con la Toro Rosso nel 2008 a Monza. - facebook.com facebook Il Gran Premio del Bahrein e quello dell'Arabia Saudita sono stati cancellati dal calendario del Mondiale di Formula Uno a seguito della guerra in Iran e della situazione in Medio Oriente. Lo riporta Sky Sport Germania. Secondo l'emittente tedesca, le gare in B x.com