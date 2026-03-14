Formazioni ufficiali Inter Atalanta | le scelte di Chivu e Palladino per il match di Serie A

Le formazioni ufficiali di Inter e Atalanta sono state comunicate prima del via della partita di Serie A. Chivu e Palladino hanno deciso le scelte dei giocatori che scenderanno in campo, determinando le composizioni delle squadre. Il match si svolgerà oggi, e le formazioni sono state rese note poco prima del calcio d’inizio.

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