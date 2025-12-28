Formazioni ufficiali Atalanta Inter le scelte di Palladino e Chivu
Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta e Inter, con le scelte di Raffaele Palladino e Cristian Chivu per la partita che sta per iniziare.
Inter News 24 Formazioni ufficiali Atalanta Inter, vediamo insieme le scelte di Raffaele Palladino e Cristian Chivu per il match che inizierà tra meno di un’ora. Manca sempre meno al fischio di inizio di Atalanta Inter. Alle ore 20.45 prenderà il via la sfida più bella, almeno sulla carta, di questo turno di Serie A. Sarà un match fondamentale per entrambe le squadre, ma forse un po’ di più per le Beneamata che proprio oggi è stata superata in classifica dal Milan e dal Napoli, entrambe vincenti con Hellas Verona e Cremonese rispettivamente con i risultati di 3-0 e 2-0. Con un successo i meneghini si riprenderebbero la testa della classifica, scavalcando le due rivali e chiudendo così l’anno al comando. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Atalanta-Cagliari, le formazioni ufficiali: Palladino conferma le scelte di Champions
Leggi anche: Formazioni ufficiali Eintracht Atalanta, le scelte di Palladino per la sfida di Champions League
Atalanta-Inter: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Atalanta-Inter: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Supercoppa, le formazioni ufficiali di Bologna-; Atalanta-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming gratis su DAZN: orario e formazioni.
Atalanta-Inter, formazioni ufficiali: Palladino punta sulle conferme, Chivu ritrova Calhanoglu e non ha dubbi sulla fascia - Inter, match che conclude la domenica della 17esima giornata di Serie A. sport.virgilio.it
Atalanta-Inter, le formazioni ufficiali: Djimsiti recupera e gioca, Pasalic sulla trequarti - Martinez, Taho, De Vrij, Cocchi, Carlos Augusto, Cinquegrano, Diouf, Frattesi, Sucic, Mkhitaryan, Spinaccè, Pio Esposito. bergamonews.it
Formazioni ufficiali Atalanta Inter, le scelte dei due tecnici per il match valido per la 17a giornata di Serie A della New Balance Arena - Formazioni ufficiali Atalanta Inter, le scelte dei due tecnici per il match valido per la 17a giornata di Serie A della New Balance Arena Alla New Balance Arena di Bergamo, alle 20. calcionews24.com
. @SerieA, Italiano sceglie Dallinga: le formazioni ufficiali di Bologna-Sassuolo x.com
Italiano sorprende sull'attaccante: le formazioni ufficiali di Bologna-Sassuolo facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.