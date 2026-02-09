La partita di questa sera alla New Balance Arena vede in campo due squadre con obiettivi diversi. L’Atalanta, forte del suo pubblico di casa, vuole conquistare i tre punti per salire in classifica, mentre la Cremonese cerca punti salvezza in una gara difficile. Le formazioni ufficiali sono state annunciate da Palladino e Nicola, che hanno scelto le linee titolari. La sfida inizia tra pochi minuti e si prospetta intensa, con entrambe le squadre che vogliono uscire con i tre punti in tasca.

Calciomercato Serie A, dalla Turchia non hanno dubbi: è lui il grande obiettivo del Galatasaray per la prossima estate! Lascerà l’Italia? Ultimissime Infortunati Napoli, Conte recupera un big per il Como: prima luce in fondo al tunnel per il tecnico! Novità importanti Duran Zenit, ora è ufficiale: l’attaccante vola in Russia. Tutti i dettagli del trasferimento Mercato Roma, occhi su Corvi: il giovane portiere del Parma ha stregato Massara! Pronto l’assalto in estate Pisa, completato il primo round da 3 milioni di euro per il Training Centre. Novità importanti per la struttura dei toscani! Ravanelli, che bordata: «È un calcio irriconoscibile! Siamo alla deriva, usando così il VAR ogni giocatore in campo può barare» Bologna, Sohm: «A Firenze non ha funzionato, volevo cambiare aria», Helland: «L’atmosfera qui è fantastica». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Atalanta Cremonese: le scelte di Palladino e Nicola per il match di Serie A

Approfondimenti su Atalanta Cremonese

Ecco le formazioni ufficiali di Torino e Cremonese, con le scelte e i titolari di mister Marco Baroni e Davide Nicola, in vista del match di Serie A.

Questa domenica si gioca una partita importante tra Como e Atalanta, valida per la 23ª giornata di Serie A.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Atalanta Cremonese

Argomenti discussi: Atalanta-Cremonese: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Serie A, Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tengono il ritmo della capolista Inter - Aggiornamento del 04 Febbraio delle ore 06:39; Atalanta-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Cremonese, i convocati con l’Atalanta: fuori Vandeputte, il motivo! Altre quattro assenze.

Atalanta – Cremonese: ecco le formazioni ufficiali!Atalanta - Cremonese: ecco le formazioni ufficiali del match di oggi pomeriggio, valido per la ventiquattresima giornata di Serie A! generationsport.it

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Atalanta-Cremonese: fuori Scamacca, c’è BonazzoliProsegue la giornata di fantacalcio anche in questo lunedì: ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Cremonese delle ore 18.30 ... fcinter1908.it

Serie A Atalanta Cremonese 19:30 Roma Cagliari 21:45 Azam_Sports 3HD! #imyidagadurokuribose #entertainmentforeverybody x.com

Diamo un voto agli arbitri impiegati nel weekend di Serie A, in attesa di Atalanta-Cremonese e Roma-Cagliari Siete d’accordo con le mie valutazioni Fatemelo sapere con un commento #CalVARese #SerieA #Arbitri facebook