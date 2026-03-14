Formazioni confermate per la sfida di Premier League

Sabato il Sunderland ospiterà il Brighton allo Stadium of Light in Premier League. Le formazioni sono state ufficializzate e le due squadre si preparano per un match importante in cui cercano di migliorare la loro posizione in classifica. La partita rappresenta un'occasione per entrambe di ottenere punti e di rafforzare le proprie ambizioni nella stagione in corso.

2026-03-14 16:03:00 Giorni caldissimi in redazione! Sabato il Sunderland accoglie il Brighton allo Stadium of Light in Premier League, in un incontro tra due squadre che sperano di salire nella metà superiore della classifica. I padroni di casa cercheranno di riprendersi dopo aver subito una sconfitta shock contro la squadra della League One Port Vale in FA Cup lo scorso fine settimana, ma sono a soli quattro punti dal Brentford, settimo posto, e mireranno a dare una spinta in ritardo per il calcio europeo la prossima stagione. L’allenatore Regis Le Bris cercherà che i suoi giocatori riscoprano il “desiderio e lo spirito combattivo” che secondo lui mancavano nella sconfitta della FA Cup ma che hanno caratterizzato la prima metà della stagione del Sunderland. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Articoli correlati Confermate le formazioni per la sfida di Premier League2026-02-10 21:03:00 Breaking news: Martedì sera, resta aggiornato su tutte le notizie sulla squadra di West Ham-Manchester United in Premier League... Formazioni confermate per la sfida di Champions League a Istanbul2026-03-10 18:41:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Questa sera il Liverpool affronterà il... Tottenham XI vs Brighton Starting lineup, confirmed team news, injury latest for Premier League toda Una raccolta di contenuti su Premier League Temi più discussi: Champions, Bayer Leverkusen – Arsenal: pronostico e probabili formazioni; Pronostico Galatasaray-Liverpool: analisi e probabili formazioni 10/03/2026 Champions League; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Pronostici Manchester City - Nottingham Forest: entrambe a caccia di punti vitali. Premier League 2025-2026: Arsenal-Everton, le probabili formazioniLa gara dell'Emirates Stadium è parte del programma della giornata numero 30 del massimo campionato inglese. La stagione 2025-2026 della Premier League inizia a imboccare l’ultima curva: sono cinque l ... sportal.it Premier League 2025-2026: Chelsea-Newcastle, le probabili formazioniLa squadra allenata da Liam Rosenior sfida in casa a Stamford Bridge gli uomini guidati in panchina da Eddie Howe. sportal.it