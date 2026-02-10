Confermate le formazioni per la sfida di Premier League

Martedì sera la sfida tra West Ham e Manchester United si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre. Il Manchester United, che cerca di allungare la serie di vittorie consecutive in Premier League, si prepara con la formazione confermata, pronta a scendere in campo con determinazione. Il West Ham, invece, si oppone deciso e cerca di interrompere il momento positivo dei Red Devils. La partita promette emozioni e battaglia in campo.

2026-02-10 21:03:00 Breaking news: Martedì sera, resta aggiornato su tutte le notizie sulla squadra di West Ham-Manchester United in Premier League Il Manchester United è sul punto di ottenere cinque vittorie consecutive in Premier League sotto la guida dell'allenatore ad interim Michael Carrick, con solo il West Ham a ostacolarlo. I Red Devils sono stati formidabili da quando hanno esonerato Ruben Amorim, battendo Manchester City, Arsenal, Fulham e Tottenham. Ora affrontano una squadra contro la quale hanno avuto grandi successi in passato, con gli Hammers che lottano per la propria vita in fondo alla classifica.

