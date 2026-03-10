Stasera il Liverpool affronta il Galatasaray a Istanbul in una partita di Champions League. Le formazioni sono state ufficializzate e non ci sono variazioni rispetto alle ultime indicazioni. La sfida si gioca allo stadio Turk Telekom, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo con le rispettive formazioni. La partita è importante per la fase a gironi della competizione.

2026-03-10 18:41:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Questa sera il Liverpool affronterà il Galatasaray in Champions League. Ricevi le notizie confermate sulla squadra qui. Il Liverpool stasera si recherà a Istanbul sperando di celebrare la 100esima partita di Arne Slot in carica con una vittoria in casa del Galatasaray. Slot ha goduto di un periodo di grande successo nel Merseyside, coronato dalla vittoria della Premier League la scorsa stagione, anche se le cose sono state più complicate quest’anno con la difesa del titolo già quasi finita. Sono ancora in FA Cup mentre il loro destino in Champions League dipende dall’esito dei due scontri con la capolista Gala della Super Lig. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Formazioni confermate per la sfida di Champions League a Istanbul

