Forlì | tasse al 20% promesse tradite e cittadini in crisi

A Forlì, i cittadini hanno ricevuto i nuovi bollettini con aumenti sostanziali sulle tariffe per i passi carrai e l’occupazione di suolo pubblico, mentre le tasse sono state fissate al 20 per cento. La situazione ha portato molte famiglie a confrontarsi con un incremento dei costi e una pressione fiscale crescente. La tensione tra cittadini e amministrazione si è fatta più evidente in questi ultimi giorni.

La tensione fiscale a Forlì si è accesa con l’arrivo dei nuovi bollettini che hanno sorpreso molte famiglie, rivelando rincari significativi sulle tariffe per i passi carrai e l’occupazione di suolo pubblico. Il Partito Democratico ha sollevato il problema denunciando aumenti fino al 20% sui costi di questi servizi essenziali, una mossa che appare in netto contrasto con le precedenti rassicurazioni dell’amministrazione comunale. In un momento in cui il contesto economico regionale soffre per gli shock esterni, come la guerra in Iran che ha fatto esplodere i prezzi del carburante, queste nuove imposte pesano ulteriormente su cittadini e imprese locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Forlì: tasse al 20%, promesse tradite e cittadini in crisi Articoli correlati "A14 tra lavori e disagi, promesse tradite"Cantieri chiusi nel ‘treno’ delle gallerie nel tratto Piceno dell’A14, ma le chiusure notturne continuano ed i disagi si fanno pesanti che i lavori... Contesse: promesse tradite, i tir bloccano il quartiereIl quartiere di Contesse vive un momento critico a causa del transito incessante dei mezzi pesanti diretti al cantiere ferroviario, una situazione...