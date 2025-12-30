Canale 5 stravolge il palinsesto | sospese La Forza di una Donna e Forbidden Fruit Ecco quando

Canale 5 ha annunciato una modifica nel suo palinsesto per il 1° gennaio 2026, con la sospensione temporanea di

Canale 5 cambia abito per Capodanno: nella giornata di giovedì 1° gennaio 2026 il palinsesto Mediaset del daytime pomeridiano viene rimodulato, con le soap turche che di solito presidiano la fascia pronte a fare un passo indietro. Al loro posto, una programmazione più “da feste”, tra film e intrattenimento, pensata per un pomeriggio diverso dal solito. Nel dettaglio, Forbidden Fruit salta la messa in onda nel daytime e anche La forza di una donna non sarà proposta nella consueta collocazione pomeridiana. La strategia è chiara: subito dopo il TG5 niente episodi in sequenza, ma un blocco cinema che ridisegna l’intera fascia, come accade spesso nei giorni festivi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Guida aggiornata 1 dicembre: quando vanno in onda La forza di una donna e Forbidden Fruit questa settimana Leggi anche: La Forza di una Donna rivoluziona il palinsesto: ecco quando inizia e quanto dura La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Canale 5, stop Uomini e Donne e Amici e nuova programmazione: cosa cambia da oggi (22 dicembre); La Notte nel Cuore: Sconvolgente Proposta di Sumru Stravolge la Trama – Anticipazioni sulle Prossime Puntate. Cambio palinsesto Mediaset: La forza di una donna oggi, 26 dicembre, salta l’appuntamento su Canale 5 - Cambio palinsesto Mediaset: La forza di una donna in onda su Canale 5 con un solo episodio per Natale e Santo Stefano. superguidatv.it

Canale 5, stop Uomini e Donne e Amici e nuova programmazione: cosa cambia da oggi (22 dicembre) - Oggi scatta la versione natalizia del palinsesto di Canale 5: tutte le novità e quando tornano gli show di Maria De Filippi. libero.it

Canale 5 stravolge il palinsesto e spalma il finale della dizi turca che era previsto per martedì 23 dicembre - Scopriamo le anticipazioni di Io sono Farah in onda questa sera su Canale 5 insieme a La Notte nel cuore, tutte le trame delle puntate ... gazzetta.it

«Sahika sarà una vera sorpresa per tutti. » Le nuove puntate di Forbidden Fruit in arrivo su Canale 5 promettono sviluppi inaspettati. Da poco Kaya ha fatto il suo ingresso nelle vite dei protagonisti, ma adesso toccherà a sua sorella Sahika stravolgere ulterior - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.