Bilancio la Giunta approva l’aggiornamento dei conti per dare continuità agli interventi

La Giunta comunale ha approvato l’aggiornamento del bilancio di previsione 2026-2028, includendo il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025. Questa decisione garantisce la continuità degli interventi previsti e fornisce un quadro aggiornato delle finanze comunali, fondamentale per la pianificazione futura e la gestione efficiente delle risorse pubbliche.

La Giunta comunale ha approvato il 27 gennaio l'aggiornamento del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025, prima calcolato nell'ambito del bilancio di previsione 2026–2028, approvato il dicembre scorso. «Questo aggiornamento è un atto di buona amministrazione previsto dalla.

