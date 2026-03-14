Il settore della cultura riceve ora circa 182 milioni di euro dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, rispetto ai 1,74 miliardi di euro assegnati in passato. La quota destinata ai fondi di coesione è stata quasi completamente svuotata, mentre i prezzi dei biglietti di ingresso sono aumentati. Queste variazioni segnano un cambiamento significativo per le attività culturali nel prossimo settennio.

Da un miliardo e 740 milioni di euro a poco più di 182 milioni di euro. E’ ciò che resta per il settore Cultura dal nuovo accordo per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il settennato 2021-2027. Il Fondo è lo strumento finanziario principale per le politiche di coesione in Italia e, come si legge sul sito del ministero della Cultura, i finanziamenti sono ripartiti “tra 26 interventi per un valore di 104.572.446,35 euro che riguardano il completamento del ciclo di programmazione 2014-2020 e di quello 2021-2027. Per gli interventi trasferiti dalla programmazione 2014-2020 sono stati aggiunti cofinanziamenti per 10.307.202,14 euro. In più è stata istituita una linea di azione denominata ‘Riqualificazioni di natura culturale e sociale di contesti urbani difficili’, per un importo di 60. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fondi di coesione svuotati quasi per intero e corsa al rialzo sui biglietti d’ingresso: qual è la rotta per il settore della cultura?

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