Raye ha causato il rifiuto di ingresso a 65 fan durante il suo concerto a Parigi, a causa di un guasto tecnico nel sistema di vendita dei biglietti. Il problema ha impedito a molte persone di entrare, nonostante avessero acquistato regolarmente i biglietti. La cantante si è subito scusata sui social, promettendo un gesto speciale per i fan coinvolti. Alcuni di loro hanno raccontato di aver fatto il viaggio appositamente, solo per scoprire di non poter entrare. La situazione ha suscitato molta delusione tra i presenti.

Raye si è scusata con i fan, dopo che il 15 febbraio è stato loro rifiutato l’ingresso al suo concerto di Parigi, per via di un errore di sistema nel quale è incappato il sito di rivendita, con un post su Instagram dove ha annunciato un gesto dedicato alle 65 persone che avrebbero dovuto far parte del pubblico della capitale francese. La voce di Where Is My Husband, si è esibita all ‘Accor Arena nell’ambito del suo attuale tour This Tour May Contain New Music. Poco prima dell’inizio del live a 65 fan in possesso di biglietti è stato rifiutato l’ingresso, cosa che Raye ha affermato sia dovuta ad un problema di sistema di Ticketmaster. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Raye, un errore di sistema sui biglietti non consente l’ingresso al concerto di Parigi a 65 fan: il gesto della popstar

Leggi anche: Concerto Modà all’Allianz Stadium: quando e tutti e dettagli sui biglietti della band

Leggi anche: Concerto Modà all’Allianz Stadium: quando e tutti i dettagli sui biglietti della band

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.