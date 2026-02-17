Follia a Catania corriere della droga non si ferma all' alt e scatta l' inseguimento arrestato

Un corriere della droga ha tentato di scappare a Catania, ignorando un controllo e provocando un inseguimento della polizia. Durante la fuga, l’uomo ha cercato di nascondere 44 chili di cocaina in auto e ha inscenato un furto per confondere le forze dell’ordine. La polizia ha intercettato l’automobile e, dopo un inseguimento, lo ha fermato. Gli agenti hanno trovato la droga e smascherato il tentativo di depistaggio.

Un arresto e 44 chilogrammi di cocaina sequestrati; questo il bilancio di un'operazione condotta dalla Squadra mobile di Catania. Un corriere proveniente da fuori regione è stato fermato dopo un inseguimento mentre tentava di consegnare un ingente quantitativo di droga in città. L'uomo è stato arrestato per detenzione di droga, dopo che la polizia ha scoperto la sostanza stupefacente nascosta in appositi vani dell'auto. Corriere trasportava droga a Catania Tutto ha avuto inizio quando gli agenti della Squadra mobile di Catania hanno ricevuto, tramite la loro rete di informatori, la notizia dell'arrivo in città di un corriere proveniente da fuori regione.