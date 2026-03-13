ritrovata a firenze la ragazza scomparsa dieci giorni fa da foggia

A Firenze è stata rintracciata Elena Rebeca Burcioiu, la ragazza di 21 anni di origini rumene che era scomparsa da Foggia dieci giorni fa. La giovane è stata trovata dopo che le forze dell'ordine hanno localizzato il suo cellulare e avviato le verifiche necessarie. La famiglia e le autorità sono state informate del ritrovamento, che ha messo fine alla lunga ricerca.

FIRENZE – Si conclude con un sospiro di sollievo il caso della scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne di origini rumene che aveva fatto perdere le proprie tracce ormai da dieci giorni. La giovane è stata rintracciata a Firenze dagli agenti della polizia, mettendo fine a un’attesa carica di preoccupazione iniziata nel pomeriggio di lunedì 2 marzo, quando un’amica e connazionale di 38 anni si era presentata negli uffici della questura di Foggia per denunciarne la misteriosa sparizione. Le ricerche, che hanno visto una stretta collaborazione tra gli uffici investigativi pugliesi e quelli toscani, si sono concluse positivamente nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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