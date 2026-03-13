Elena Rebeca Burcioiu ritrovata a Firenze la ragazza scomparsa da Foggia | E’ viva e in buone condizioni

Da lanazione.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elena Rebeca Burcioiu, una ragazza romena di 21 anni, è stata trovata a Firenze dopo essere scomparsa da Foggia il 2 marzo. La giovane, orfana di entrambi i genitori, è stata ritrovata viva e in buone condizioni di salute. La scoperta è stata comunicata dalle autorità, che hanno confermato il suo ritrovamento nella città toscana.

Firenze, 13 marzo 2025 – E’ stata ritrovata, viva e in buone condizioni di salute, Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne romena orfana di genitori scomparsa lo scorso 2 marzo da Foggia. Della giovane, arrivata in Italia in cerca di lavoro con una connazionale 38enne, si erano perse le tracce. La notizia del ritrovamento. In base a quanto comunicato dalla polizia, la 21enne è stata ritrovata in buone condizioni. La ragazza, dopo qualche esperienza di lavoro nei campi della provincia di Barletta-Andri-Trani, aveva iniziato a prostituirsi per la mancanza di uno stipendio costante e sufficiente. Secondo quanto raccontato dall’amica,  Elena Rebeca sarebbe salita su una Bmw nera intorno alle 11 del mattino del 2 marzo nella strada che collega Foggia a San Severo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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