Patto Territoriale di Benevento avanti il progetto Situs tra turismo e sostenibilità | già erogati 2 mln

Il progetto Situs tra turismo e sostenibilità a Benevento riceve già oltre 2 milioni di euro. Sono stati erogati fondi pubblici e privati per sostenere investimenti nel Sannio, con l’obiettivo di sviluppare un turismo più innovativo e sostenibile. I soldi arrivano rapidamente, e ora si aspetta di vedere i primi risultati sul territorio.

Sono già oltre 2 milioni di euro le risorse erogate per investimenti pubblici e privati nell'ambito del Progetto Situs – Sannio Innovativo Turistico e Sostenibile, promosso dal Patto Territoriale della Provincia di Benevento. Intanto è pronta la candidatura alla Regione Campania per il riconoscimento come Dmo – Destination Management Organization. Il progetto, finanziato con 10 milioni di euro, comprende venti interventi distribuiti sul territorio sannita: dal recupero di un vecchio casale alla realizzazione di un percorso pedonale per passeggiate naturalistiche, dalla riqualificazione di un centro storico all'avvio di un piccolo pastificio, fino a un incubatore per start up, piattaforme per la gestione integrata del turismo e impianti industriali ispirati ai criteri della sostenibilità.

