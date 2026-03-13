Campo largo alla corte di Episcopo il vertice si preannuncia incandescente | strappo in Avs con De Sabato

Nella corte di Episcopo si prepara un campo largo che promette di essere acceso, con un vertice che si annuncia teso. Durante l’incontro si registra uno strappo tra l’Avs e Antonio De Sabato, coinvolto in un episodio passato nel dicembre 2024. In quella occasione, De Sabato portò in aula paracetamolo per gli assenti malpancisti. Ora, si parla di un confronto potenzialmente più acceso e difficile.

Più che il paracetamolo, che una volta Antonio De Sabato portò in aula per i malpancisti assenti nell’ormai lontano dicembre del 2024, questa volta, forse, conviene portare qualche bustina di Maalox, anche solo per sdrammatizzare. Alla vigilia del tavolo della coalizione con la sindaca Maria Aida Episcopo, chiamata alla sintesi dopo gli incontri bilaterali con le forze del campo largo, proprio il leader di Progetto Concittadino è, suo malgrado, protagonista del caso scoppiato in Avs. Sono i Verdi a mettere in pubblica piazza lo strappo che si è consumato negli ultimi giorni. “Riconosciamo al consigliere De Sabato la piena legittimità di rappresentare la propria lista civica in modo autonomo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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