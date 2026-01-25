La Flotilla contro il genocidio e i costumi gonfiabili contro Trump | così le azioni simboliche diventano efficaci

Le azioni simboliche, come la Flotilla contro il genocidio o i costumi gonfiabili contro Trump, rappresentano forme di espressione politica attraverso pratiche di resistenza collettiva. Come sottolineato da Judith Butler nel suo saggio, le performance pubbliche possono rafforzare l’azione collettiva e creare un impatto sociale significativo, favorendo il ricostituirsi di pratiche di agency e di protesta condivise. Questi esempi dimostrano come l’azione simbolica possa contribuire a sensibilizzare e mobilitare l’op

In un saggio pubblicato in America nel 2015 ( L’alleanza dei corpi. Note per una teoria performativa dell’azione collettiva, Nottetempo), la celebre filosofa femminista Judith Butler teorizzava alcune, recenti performance pubbliche come una nuova forma di espressione e intervento politici: “può essere importante riconsiderare quelle forme di performatività che possono operare solo attraverso forme di azione coordinata, le cui condizioni e i cui obiettivi consistono nella ricostituzione di forme plurali di agency e di pratiche sociali di resistenza”. Butler faceva riferimento a un’ampia serie di iniziative apparse in tutto il pianeta negli anni precedenti: da Occupy Wall Street alle Primavere arabe, dalle proteste di Atene al Parco Gezi di Istanbul, dalle mobilitazioni queer a quelle degli immigrati irregolari in Usa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

