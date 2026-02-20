Ztl? Fermi tutti prima chiudiamo i cantieri

Maurizio Metto, presidente del Consorzio Ceccarini, ha annunciato che le zone a traffico limitato sono temporaneamente sospese, perché prima devono essere completati i cantieri in corso. La decisione arriva dopo le pressioni degli albergatori, che chiedevano di rinviare le restrizioni sulla zona mare. Metto ha spiegato che senza aver sistemato le infrastrutture, non si può dare il via alle nuove regolamentazioni. La questione rimane aperta, mentre si attende una risposta definitiva alle richieste dei commercianti.

"Ztl nella zona mare? Fermate tutto". A tentare di mettere un argine alle richieste degli albergatori e alla disponibilità ad aprire un confronto emersa in Confcommercio con Alfredo Rastelli, è il presidente del Consorzio Ceccarini, Maurizio Metto. Montanari, per Federalberghi, aveva chiesto al Comune di intavolare un progetto che consideri la possibilità di realizzare una Ztl nella zona mare, per ridurre sensibilmente i flussi di traffico. Rastelli aveva posto una condizione necessaria prima di aprire al confronto: lavorare a un piano alternativo e solo dopo avere realizzato le premesse ragionare su una Ztl flessibile e limitata ai momenti di maggior afflusso di veicoli.